EU trekt nog eens 700 miljoen uit voor hulp aan Afghanistan

dinsdag 12 oktober 2021 , 16:53

Bron: © European Union, 20??

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie trekt nog eens ongeveer 700 miljoen euro uit voor hulp aan Afghanistan en zijn buurlanden. Na de machtsovername door de Taliban staat de economie op instorten en de winter is op komst.

De 300 miljoen die de EU eerder al vrijmaakte voor humanitaire noodhulp is niet genoeg, constateert Brussel. Maar de ontwikkelingshulp is bevroren sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten en de val van de prowesterse regering.

Om de Afghanen toch te helpen, legt de EU minstens 250 miljoen bij voor onder meer gezondheidszorg. Dat geld gaat niet naar het Talibanbewind, maar moet via hulporganisaties bij de gewone Afghaan terechtkomen, onderstreept de Europese Commissie. De EU probeert de Afghaanse bevolking te helpen zonder de Taliban in de kaart te spelen of hun gezag te erkennen.

Een ander miljoenenbedrag komt ten goede aan de buurlanden die Afghanen hebben opgevangen die hun land zijn ontvlucht. Het is bedoeld voor opvang, maar ook voor de strijd tegen misdaadbendes, mensensmokkelaars en terroristen in de dop.

Het extra geld brengt de totale som voor EU-hulp aan Afghanistan op zo'n 1 miljard, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "Het Afghaanse volk moet niet de tol betalen voor de daden van de Taliban."

De aankondiging valt samen met het eerste officiële overleg van de EU met het nieuwe bewind sinds de Taliban het land afgelopen zomer onder de voet liepen. Dat overleg van de speciale EU-gezant voor Afghanistan met het Talibanregime betekent niet dat Brussel het erkent als wettige regering, benadrukt de commissie. Het is bedoeld om bijvoorbeeld de vrije doorgang van Afghanen die het land willen verlaten te bespreken. Mogelijk komt ook de heropening van een diplomatieke post van de EU in de hoofdstad Kabul aan de orde, maar daarop wil de commissie niet vooruitlopen.

De besprekingen vinden dinsdag plaats in Doha in Qatar. Het Golfstaatje onderhoudt goede banden met de Taliban en probeert te bemiddelen, nu de radicaalislamitische groep naarstig zoekt naar een uitweg uit het diplomatieke isolement. Ook een Amerikaanse vertegenwoordiger schuift aan.

