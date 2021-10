EU en Taliban om de tafel in Qatar

maandag 11 oktober 2021 , 20:07

Bron: (c) European Union

DOHA (ANP/AFP) - Taliban-leiders spreken dinsdag met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Ze overleggen in Qatar, zegt de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken. Daaraan gingen al ontmoetingen met Amerikaanse, Duitse en Britse hoogwaardigheidsbekleders vooraf.

Afghanistan staat sinds de aftocht van Amerikaanse en andere westerse troepen en de machtsgreep door de Taliban afgelopen zomer op de rand van de afgrond. Het nieuwe Taliban-bewind zoekt naarstig naar een uitweg uit zijn isolement om de economie van de ondergang te redden. Veel ontwikkelingshulp is stopgezet, voedsel wordt steeds duurder en de werkloosheid neemt toe.

"We willen positieve betrekkingen met de hele wereld", bezwoer minister Amir Khan Muttaqi. "We geloven in evenwichtige internationale betrekkingen. We denken dat zo'n uitgebalanceerde band Afghanistan kan redden van instabiliteit."

