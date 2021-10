Britse staallobby: mogelijk sluiting fabrieken door energiecrisis

maandag 11 oktober 2021 , 14:01

Bron: © Liesbeth Weijs

LONDEN (ANP/RTR) - De stijgende prijzen voor elektriciteit en aardgas kunnen leiden tot dure sluitingen van staalfabrieken. Daarvoor waarschuwt de lobbygroep van de Britse staalindustrie. De sluitingen zouden gevolgen kunnen hebben voor de Britse economie en er zouden ook banen verloren kunnen gaan in het Verenigd Koninkrijk.

Bovendien kunnen stopzettingen apparatuur beschadigen en de kosten verhogen, aldus de lobbygroep. Dat kan leiden tot "slechtere milieuprestaties met hogere uitstoot". De staalindustrie roept de Britse regering op om te helpen. Zo zou Londen een vaste hoeveelheid capaciteit kunnen leveren voor een lage prijs. Als de prijzen verder stijgen wordt het volgens de branche onmogelijk om winstgevend staal te maken.

Door de grote vraag naar gas vanwege het economische herstel van de coronacrisis, het koude voorjaar en minder opgewekte energie uit duurzame bronnen lopen de energieprijzen op en zijn de gasvoorraden in Europa kleiner. Daarnaast is het aanbod van Russisch gas beperkt en is het moeilijk om gas elders te vinden, omdat er ook een sterke vraag vanuit Azië is met dus felle concurrentie.

Verschillende landen zoals Frankrijk en Spanje vinden dat de Europese Unie actie moet ondernemen om de prijsstijgingen op te vangen. Spanje heeft een voorstel gedaan voor een gezamenlijke EU-inkoop van aardgas en de aanleg van een strategische gasvoorraad. Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson heeft gezegd dat Brussel voor het einde van dit jaar met plannen komt voor een herziening van de regels op de Europese gasmarkt.

Terug naar boven