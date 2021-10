Tientallen landen doen naar verluidt mee aan 'methaanpact' van VS en EU

maandag 11 oktober 2021 , 12:51

WASHINGTON (ANP/RTR) - Tientallen landen hebben zich aangesloten bij een initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan fors omlaag te brengen. Het gaat onder meer om Japan, Nigeria en Pakistan, zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde die 'Global Methane Pledge' vorige maand aan. "We zetten ons met de Europese Unie en andere partners in voor een wereldwijd initiatief om te zorgen dat de internationale methaanuitstoot in 2030 minstens 30 procent lager ligt dan in 2020", verklaarde de 78-jarige Democraat tijdens een digitale top met meerdere wereldleiders.

Naast de EU en de VS hadden zich bij de lancering van het initiatief ook zeven andere landen aangesloten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Mexico en Indonesië. Daar zijn volgens de bron nu nog eens 24 ondertekenaars bijgekomen. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en Eurocommissaris Frans Timmermans zouden de nieuwe partners later op maandag formeel gaan presenteren.

Bij die presentatie wordt volgens de bron ook bekendgemaakt dat via non-profitorganisaties zo'n 200 miljoen dollar (172 miljoen euro) beschikbaar komt om landen te helpen met het terugbrengen van de uitstoot. Hoe dat het best kan worden aangepakt verschilt vermoedelijk van land tot land. In Pakistan zou vooral via de landbouw veel methaan vrijkomen, terwijl in Indonesië juist afval voor een hoge uitstoot zorgt.

CO2 en gassen als methaan en lachgas houden warmte vast. De temperatuur op aarde neemt hierdoor toe, met alle gevolgen van dien: een hogere zeespiegel, verdroging en meer extreme weersomstandigheden. Methaan wordt onder meer uitgestoten door koeien.

Het terugbrengen van methaanuitstoot wordt gezien als een belangrijke manier om de opwarming van de aarde aan banden te leggen. Er wordt binnenkort ook gepraat over maatregelen op de grote internationale klimaattop COP26, die van 31 oktober tot en met 12 november in Glasgow wordt gehouden.

