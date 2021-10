Tientallen landen doen mee aan 'methaanpact' van VS en EU

dinsdag 12 oktober 2021 , 8:28

Bron: flickr/ Eric Wüstenhagen

BRUSSEL/WASHINGTON (ANP) - Tientallen landen hebben zich aangesloten bij een initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan fors omlaag te brengen. Het gaat onder meer om Japan, Canada, Nigeria en Pakistan.

Methaan is na CO2 de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering. Als het zogenoemde Global Methane Pledge-initiatief slaagt, zou dat in 2050 minstens 0,2 graden aan opwarming van de aarde schelen.

Het initiatief van klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry heeft nu de steun van negen van 's werelds twintig grootste methaanproducenten. Hun toezeggingen zijn goed voor het verminderen van de methaanuitstoot met 30 procent in 2030, afgezet tegen die van tien jaar eerder.

De EU en de VS strikten bij de lancering van de Global Methane Pledge meteen al zeven andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Mexico en Indonesië. Daar zijn nu nog eens 24 ondertekenaars bijgekomen.

Timmermans en Kerry maakten bekend dat non-profitorganisaties zo'n 200 miljoen dollar (172 miljoen euro) beschikbaar stellen om landen te helpen met het terugbrengen van de uitstoot. Hoe dat het best kan worden aangepakt verschilt van land tot land. In Pakistan komt vooral via de landbouw veel methaan vrij, terwijl in Indonesië juist afval voor een hoge uitstoot zorgt.

"We hebben verschillende uitgangsposities en verschillende lokale omstandigheden", erkent Timmermans. "Maar we hebben ook allemaal de kans om onze methaanuitstoot aanzienlijk te verminderen." Hij ziet in het snel terugdringen van methaan in de atmosfeer "de beste strategie die we hebben" om de internationale klimaatafspraken van Parijs te halen.

Methaan wordt vooral uitgestoten door vee, afvalverwerkers en de olie- en gasindustrie. Het houdt, net als CO2 en bijvoorbeeld lachgas, in de atmosfeer warmte vast. De aarde warmt daardoor op, met alle gevolgen van dien: een hogere zeespiegel, verdroging en vaker en ernstiger extreem weer.

Methaan staat ook hoog op de agenda van de grote internationale klimaattop COP26, die van 31 oktober tot en met 12 november in Glasgow wordt gehouden. Brussel en Washington hopen het initiatief met de nieuwe steun vleugels te geven.

