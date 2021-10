EU verlengt sancties om vergiftiging Navalni en Skripal

maandag 11 oktober 2021 , 12:12

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie verlengt haar sancties tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij aanvallen met chemische wapens met een jaar tot oktober 2022. Er staan vijftien mensen en twee organisaties op de straflijst. Ze zijn volgens de EU betrokken bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni, de vergifiting van de Russische oud-spion Sergej Skripal en de inzet van chemische wapens in Syrië.

Het Europese sanctiesysteem voor het gebruik van chemische wapens werd in oktober 2018 opgezet, enkele maanden nadat de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury met zenuwgas werden aangevallen. Beiden overleefden de aanslag. Begin 2019 werd het sanctiemiddel voor het eerst ingezet tegen de vier Russische agenten die verantwoordelijk voor de aanval worden gehouden. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden in de EU en inreisverboden.

Tegelijk werden toen vijf personen met banden met het Syrische regime en een Syrische organisatie die betrokken is bij het ontwikkelen van chemische wapens op de sanctielijst gezet. Zij worden medeverantwoordelijk gehouden voor een chemische oorlogsaanval in 2018 in de Syrische stad Douma. Daar zouden veertig tot vijftig mensen bij zijn gedood en nog tientallen verwond.

In oktober vorig jaar breidde de EU de lijst uit met zes Russen en een Russisch laboratorium voor hun aandeel in de vergiftiging van Navalni. De Kremlincriticus werd in augustus 2020 erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht boven Siberië. Hij mocht voor behandeling naar Duitsland waar experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) vaststelden dat de politicus was vergiftigd met het verboden novitsjok-zenuwgif. Het laboratorium is het Staatsonderzoekinstituut van Organische Chemie en Technologie in Moskou, dat in verband wordt gebracht met de vervaardiging van novitsjok.

