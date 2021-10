Positie Tsjechische premier Babis wankelt na verkiezingen

zaterdag 9 oktober 2021 , 21:25

Bron: The Council of the European Union

PRAAG (ANP/RTR/AFP) - De positie van de Tsjechische premier Andrej Babis wankelt na de parlementsverkiezingen in het Midden-Europese land. Zijn populistische centrumpartij ANO ('Ja') bleef weliswaar de grootste partij met 27 procent van de stemmen. Maar of het genoeg is om verder te regeren, is de vraag. President Milos Zeman zal Babis de opdracht geven een regering te vormen, maar bijna geen andere partij wil met hem samenwerken.

Twee blokken van centrumrechtse en liberale oppositiepartijen behaalden samen de absolute meerderheid. De centrumrechtse groep vergaarde zelfs iets meer steun dan ANO.

Als de twee blokken besluiten samen verder te gaan, lijkt het over en uit voor Babis. Kopstukken van de oppositie kondigden al meteen aan dat zij gaan overleggen over de vorming van een nieuwe regering.

De 67-jarige premier leidt een minderheidsregering met de sociaaldemocraten. De coalitie krijgt gedoogsteun van de communisten, maar die lijden een historische nederlaag en verdwijnen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog uit het parlement.

Tegenstanders van Babis hebben veel kritiek op zijn aanpak van de coronapandemie. Tsjechië telde ruim 30.000 coronadoden. De succesvolle zakenman wordt daarnaast beschuldigd van belangenverstrengeling. De Europese Commissie zette in augustus subsidies aan het door Babis opgerichte bedrijf stop. De premier zou nog actief zijn geweest in de onderneming, wat hij zelf ontkent. Recente onthullingen van de zogenoemde Pandora Papers over witwaspraktijken laten zien dat de miljardair een offshore investeringsmaatschappij bezit waarmee in Zuid-Frankrijk twee villa's werden gekocht ter waarde van ruim 14 miljoen euro.

