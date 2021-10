Europese Unie onderzoekt optie gezamenlijke aanleg gasvoorraden

zaterdag 9 oktober 2021 , 10:17

gewijzigd

MEDIAWATCH (FD) -Ten einde toekomstige energiecrises te voorkomen, onderzoekt de Europese Commissie "de potentiële voordelen" van het samen inkopen van gas, waarbij EU-landen zelf kunnen bepalen of ze willen meedoen. Dat staat in een gelekte versie van de energieplannen die het dagelijks bestuur van de Europese Unie komende week zal publiceren en die in handen is van het FD.

Er komen "grensoverschrijdende, regionale werkgroepen" die de komende vijf jaar risico's op de gasmarkt in kaart brengen en de lidstaten adviseren hoe met deze risico's om te gaan. Speciale aandacht gaat uit naar regio's met weinig opslag van gas, zo staat in het plan. De mogelijkheid van "vrijwillige, regionale opslagregelingen" wordt ook bekeken.

De plannen zijn een direct antwoord op de geëxplodeerde gasprijzen en zorgen over fors stijgende energienota's als gevolg daarvan. Vooral zuidelijke lidstaten hebben aangedrongen op Europese maatregelen. Andere landen, waaronder Nederland, zien een probleem dat in eerste instantie op nationaal niveau dient te worden opgelost

Terug naar boven