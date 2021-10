EU-lidstaten akkoord over verbod op gevaarlijke kleurstof in snoep, kauwgum en pizza

vrijdag 8 oktober 2021 , 17:27

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn akkoord met een voorstel van de Europese Commissie om vanaf volgend jaar titaniumdioxide ofwel de witte kleurstof E171 te verbieden als toevoeging aan voedingsmiddelen. Het additief is mogelijk kankerverwekkend. E171 wordt door fabrikanten gebruikt in onder andere kauwgum, chocolade, snoep, soep, pizza en bakkerijproducten om ze witter te maken of glans te geven.

Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) stelt dat het belang van voedselveiligheid en de gezondheid van de consument buiten kijf staat. "Daarom hebben we, op basis van wetenschappelijke feiten, besloten dit risico te verwijderen uit voeding."

De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) concludeerde eerder dit jaar dat E171 niet veilig is. Er zitten hele kleine deeltjes in die in verband worden gebracht met een verhoogd risico op darmkanker en leverschade. Het RIVM waarschuwde al in 2018 voor de mogelijke risico’s van "het onnodige en potentieel gevaarlijke additief", stelt voedselwaakhond Foodwatch. "Onze jarenlange campagne om het uit voeding te halen heeft vruchten afgeworpen."

E171 wordt volgens directeur Nicole van Gemert aan "honderden" producten toegevoegd, niet alleen voedingsmiddelen. Het kan ook zitten in tandpasta en pillen, maar die vallen niet onder het verbod.

