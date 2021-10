EU gaf vorig jaar kwart minder verblijfsvergunningen af

vrijdag 8 oktober 2021 , 13:17

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben vorig jaar 2,2 miljoen verblijfsvergunningen afgegeven aan burgers van buiten de EU. Dat zijn er volgens het Europese statistiekbureau Eurostat 706.000 minder dan in 2019 ofwel 24 procent. Het is de eerste daling sinds 2013 en die is voornamelijk te wijten aan de pandemie en de wereldwijde lockdowns waardoor mensen niet konden reizen, stelt Eurostat.

Ook Nederland gaf beduidend veel minder verblijfsvergunningen af. Ging het in 2019 nog om 102.132 mensen die toestemming kregen zich te vestigen, vorig jaar zakte dat aantal naar 73.511. Bijna 40 procent was voor familiehereniging, 16 procent voor studie en 18 procent voor werk. Er werden ook 19.650 verblijfsvergunningen verstrekt om "andere redenen", onder meer aan vluchtelingen.

Gemiddeld werden in de hele EU 38 procent minder verblijfsvergunningen afgegeven die gerelateerd zijn aan studie, 25 procent minder vanwege werk en 23 procent om familieredenen. De enige lidstaat die juist meer verblijfsvergunningen aan niet-EU-burgers afgaf was Litouwen (+5 procent).

Ruim een derde (36 procent) van alle vergunningen was voor mensen uit Oekraïne, Marokko en India die in de EU kwamen wonen om er te werken, te studeren of zich bij familie te voegen. Ze gingen vooral naar Polen, Spanje en Duitsland.

Terug naar boven