Nederlands kabinet deelt zorgen Europese Commissie over uitspraak Pools tribunaal

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet deelt de zorgen van de Europese Commissie over Polen, waar de hoogste rechters geoordeeld hebben dat het nationale recht voorrang heeft op het Europese recht. Dat meldt een woordvoerder van minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken).

Het ministerie zegt verder inhoudelijk nog niets over de kwestie. "We zijn de uitspraak aan het bestuderen", laat de woordvoerder weten.

De Europese Commissie had eerder in een schriftelijke verklaring laten weten "ernstig bezorgd" te zijn over de uitspraak. Het dagelijks bestuur van de EU blijft erbij dat EU-wetgeving boven nationale wetten staat.

Laurens Dassen, fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de pro-Europese partij Volt, stelt dat Polen breekt met het fundament van de EU. "Het land plaatst zich buiten de rechtsorde. Als je je niet aan een verdrag wil houden, moet je het ook niet ondertekenen." De consequentie moet wat Dassen betreft zijn dat Polen geen EU-geld meer krijgt en zijn stemrecht verliest.

PVV-leider Geert Wilders daarentegen geeft de Polen "groot gelijk". Hij vindt dat nationaal recht altijd voor EU-recht hoort te gaan en dat dit ook voor Nederland zou moeten gelden.

