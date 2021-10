Pools tribunaal: nationaal recht staat boven Europees recht

donderdag 7 oktober 2021 , 18:39

gewijzigd

Bron: Europees Parlement

WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG/DPA) - De hoogste rechters van Polen oordelen dat het eigen Poolse recht zwaarder weegt dan het Europees recht. Dat is een grote tegenslag voor Brussel, omdat het Europees recht wordt gezien als de juridische basis van de Europese Unie. Sommige bepalingen in Europese verdragen druisen in tegen de Poolse grondwet, aldus de rechters van het Grondwettelijk Hof (Constitutioneel Tribunaal). Het oordeel kan het geschil tussen Warschau en Brussel over de hervorming van het Poolse rechtssysteem verder aanwakkeren.

Het proces komt voort uit dat conflict. Volgens de Europese Commissie wordt de onafhankelijke rechtspraak ondermijnd, terwijl Warschau claimt dat Brussel zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit. De Poolse premier Mateusz Morawiecki vroeg het tribunaal vervolgens uitspraak te doen over de vraag of het Europees recht boven het Poolse recht staat.

De rechters van het tribunaal zeggen nu dat delen van de EU-wetgeving onverenigbaar zijn met de grondwet van het land. De poging van het Europese Hof van Justitie "om zich te mengen in het Poolse rechtssysteem" schendt de grondwet. Het druist ook in tegen de regel dat de soevereiniteit behouden blijft in het proces van Europese integratie, oordelen de rechters.

Waarnemers zeggen dat Polen er nu rekening mee moet houden dat de Europese geldkraan richting Warschau kan worden dichtgedraaid. De uitspraak zou ook het Poolse lidmaatschap van de Europese Unie in twijfel trekken.

