Onderzoek media: migranten bij buitengrens EU met geweld verjaagd

donderdag 7 oktober 2021 , 9:57

DEN HAAG (ANP) - Migranten worden aan de buitengrenzen van de Europese Unie soms met geweld teruggestuurd door speciale eenheden van de politie. Die illegale 'pushbacks' vinden onder meer plaats in Griekenland en Kroatië. Dat komt naar voren uit een onderzoek van internationale media, waaronder het Nederlandse Pointer en Lighthouse Reports. Die baseren zich onder meer op videobeelden en verklaringen van getuigen.

Pointer van KRO-NCRV noemt het voorbeeld van politiemensen die vluchtelingen in Kroatië in busjes naar de grens rijden. Daar worden ook minderjarige migranten met knuppels geslagen en richting Bosnië en Herzegovina gejaagd. Ze moeten hun kleding, geld en telefoons vaak afstaan.

De Duitse Der Spiegel bericht dat betrokken agenten proberen zich onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld door bivakmutsen te dragen. Het nieuwsmagazine zegt dat er videobeelden zijn van elf pushbacks waarbij vluchtelingen worden geslagen. Het terugsturen zou binnen de Kroatische overheid bekendstaan als "operatie corridor".

In Griekenland zou de kustwacht zijn betrokken bij het terugsturen van vluchtelingen. Betrokken eenheden zouden de migranten op zee al onderscheppen en achterlaten in oranje reddingsboten. Die zouden in sommige gevallen zijn betaald met EU-geld. Vluchtelingen die op dergelijke wijze worden teruggestuurd krijgen niet de kans om asiel aan te vragen.

Het Franse Libération concludeert dat hier geen sprake meer is van "een paar agenten" die de regels overtreden. De pushbacks maken volgens de krant deel uit van een bewuste strategie van overheden die soms ook financiële steun krijgen van de Europese Unie.

