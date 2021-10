Von der Leyen steunt Hongaarse Eurocommissaris in opspraak volledig

donderdag 7 oktober 2021 , 13:22

Bron: European Commission

BRDO (ANP) - Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft "alle vertrouwen" in haar Hongaarse Eurocommissaris voor Uitbreiding. Ook al kwam deze Olivér Várhelyi deze week in opspraak, omdat hij zou proberen de toetreding van Servië te bespoedigen door de belabberde toestand van de rechtsstaat daar te verdoezelen.

"Alle Eurocommissarissen hebben mijn volledige vertrouwen", verklaarde Von der Leyen desgevraagd. Ze wees erop dat de deskundigen van de commissie "met een boel expertise, van jaren om niet te zeggen decennia" met grote regelmaat verslag doen van de vorderingen van kandidaat-lidstaten als Servië. "Servië is een eind op streek, maar natuurlijk is er nog veel te doen, ook op het vlak van de rechtsstaat." Dat erkent de regering in Belgrado volgens haar ook.

Várhelyi sluit volgens anonieme ambtenaren en diplomaten en enkele Europarlementariërs doelbewust de ogen voor allerhande zaken die nog aan de Servische democratie en rechtsstaat mankeren, zo bericht het Brusselse nieuwsplatform Politico. Alles om Servië vlug de EU in te loodsen, zoals ook de Hongaarse premier Viktor Orbán vurig bepleit. Daar gaat de commissie weliswaar niet over, maar de EU-landen die erover beslissen leunen wel op haar oordeel.

Orbán voert zelf al jaren een steeds verhitter gevecht met het dagelijks bestuur van de EU over zijn omgang met bijvoorbeeld rechters, journalisten, politieke tegenstanders en minderheden.

De toetreding van Servië tot de EU lijkt op het ogenblik nog ver weg. De daarvoor vereiste hervormingen zijn gestokt.

