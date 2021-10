Brussel onderzoekt boze opzet achter zuinige Russische gastoevoer

dinsdag 5 oktober 2021 , 19:10

Bron: WikiMedia/Meghas

STRAATSBURG (ANP/RTR) - De Europese Commissie gaat na of Rusland moedwillig de energieprijzen in de EU opdrijft. EU-landen en Europarlementariërs hebben daarover geklaagd.

Rusland is de grootste gasleverancier van de EU. Maar nu de uit de coronacrisis opkrabbelende EU dringend verlegen zit om meer gas, en de prijzen maar blijven stijgen, weigert staatsgasbedrijf Gazprom meer te leveren. Europarlementariërs denken dat Moskou de EU onder druk wil zetten om bijvoorbeeld de ingebruikname van gaspijplijn North Stream 2 te laten doorgaan.

"We kijken naar deze bewering, want het is natuurlijk een heel ernstige zaak", zegt Eurocommissaris Kadri Simson (Energie). Ook Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager is erbij betrokken. "Onze eerste inschatting is dat Rusland zich aan zijn langetermijncontracten houdt."

Critici spreken dat niet tegen, maar stellen dat Gazprom verzuimt meer te leveren terwijl het bedrijf daartoe wel in staat zou zijn.

Terug naar boven