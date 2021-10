EU schrapt tropische oorden van zwarte lijst belastingparadijzen

dinsdag 5 oktober 2021 , 12:49

LUXEMBURG (ANP) - De ministers van Financiën van de EU buigen zich over hun zwarte lijst van belastingparadijzen, op een moment dat die door onthullingen over belastingontwijking door prominente politici als minister Wopke Hoekstra weer veel verontwaardiging wekken. Maar de lijst wordt niet langer, maar korter.

Van de twaalf landen op de zwarte lijst worden er drie geschrapt die hun leven zeggen te beteren. Het gaat om de Seychellen, Dominica en Anguilla. De Britse Maagdeneilanden, het Caribische belastingparadijs waar de brievenbusfirma was gevestigd waarin Hoekstra investeerde, is al enige tijd geleden van de lijst gehaald.

De lijst bestaat sinds eind 2017 en wordt twee keer per jaar bijgewerkt. Alleen landen en gebieden buiten de EU waar de autoriteiten niet of nauwelijks vennootschapsbelasting heffen, die niet transparant zijn of onwelwillend staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking komen ervoor in aanmerking. Het is de bedoeling dat EU-landen scherper toezien op beleggingen in zulke oorden, aftrekposten voor zulke investeringen inperken of andere "verdedigingsmaatregelen" nemen.

Europarlementariërs en organisaties als Oxfam klagen al langer dat de lijst niet voldoet. Tal van knooppunten in sluiproutes van belastingontduikers zouden de dans ontspringen. Zo wijst Oxfam erop dat de EU-ministers de Seychellen van de lijst halen, terwijl de archipel een sleutelrol speelt in de onthullingen van de zogeheten Pandora Papers.

De Seychellen, Dominica en Anguilla komen nu op de zogenoemde grijze lijst. Daarop staan landen die beterschap hebben beloofd, maar dat nog moeten waarmaken. Ook Turkije, dat eerder op de zwarte lijst dreigde te belanden omdat het weigerde belastinggegevens uit te wisselen met EU-landen, prijkt erop. Ankara heeft nog wat respijt gekregen, ook al is het ongeduld van Nederland en een aantal andere EU-landen groot.

Australië, de Malediven en Eswantini (Swaziland) hebben de vereiste belastinghervormingen doorgevoerd en zijn nu ook van de grijze lijst afgevoerd. Noord-Macedonië, dat zich warm loopt voor toetredingsonderhandelingen met de EU, Qatar, Hongkong, Maleisië, Uruguay en Costa Rica zijn juist toegevoegd.

