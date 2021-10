Coronavaccin Pfizer goedgekeurd voor extra prikken, Moderna deels

maandag 4 oktober 2021 , 18:01

gewijzigd

AMSTERDAM (ANP) - De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna mogen worden gebruikt om mensen met een ernstige afweerstoornis een extra prik te geven. Het vaccin van Pfizer en BioNTech kan daarnaast worden gebruikt om het brede publiek een boosterprik te geven, als de politiek besluit dat dit nodig is. Voordat het vaccin van Moderna daarvoor ingezet kan worden, zijn nog extra gegevens nodig. Dat heeft de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maandag geoordeeld.

Nederland begint later deze week met het opnieuw vaccineren van mensen met een ernstige afweerstoornis. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die net een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Bij de eerste prikken hebben zij mogelijk niet genoeg antistoffen tegen het coronavirus aangemaakt. De extra prik kan ze daarbij helpen. Volgens het EMA moet die aanvullende inenting minstens 28 dagen na de tweede prik worden gegeven. Nederland geeft deze groep de vaccins Comirnaty (Pfizer/BioNTech) en Spikevax (Moderna). Het gaat om enkele honderdduizenden mensen en het duurt waarschijnlijk iets minder dan een maand om iedereen die dat wil een extra prik te geven.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is daarnaast goedgekeurd voor boosterprikken bij volwassenen zonder gezondheidsproblemen. Die kunnen die herhaalprik minstens zes maanden na de tweede prik krijgen. Het kan zijn dat de afweer door de vaccins tegen het coronavirus tegen die tijd iets zwakker wordt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt dit in de gaten.

Het EMA had eerder gezegd dat het momenteel niet nodig is om iedereen die al volledig is gevaccineerd, nog een keer in te enten. De vaccins beschermen bij verreweg de meeste mensen nog goed genoeg. Ze voorkomen niet elke besmetting, maar wel veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Dat zegt de Gezondheidsraad in Nederland ook. Volgens het adviesorgaan is het momenteel belangrijker om mensen die nog niet gevaccineerd zijn alsnog in te enten. Dat gaat niet alleen om mensen in Nederland, maar ook om mensen in bijvoorbeeld Afrika, waar de vaccinatiegraad ontzettend laag is. Als daar meer mensen een prik krijgen, daalt de kans dat nieuwe varianten ontstaan.

Terug naar boven