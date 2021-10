Milieuorganisaties: verbied reclame voor fossiele brandstoffen

maandag 4 oktober 2021 , 5:43

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Greenpeace en ruim twintig andere milieuorganisaties roepen op tot een Europees verbod op reclame voor olie- en gasbedrijven. Ook zouden zulke bedrijven geen sponsorcontracten meer moeten mogen afsluiten, menen zij. De milieugroepen trekken een vergelijking met de beperkingen die de schadelijke tabaksreclame in het verleden al is opgelegd in Europa.

De organisaties kondigen protestacties aan. Ook stellen zij een miljoen handtekening van EU-burgers te willen verzamelen. Die zijn nodig voor een zogenaamd Europees burgerinitiatief. Op die manier willen ze de Europese Commissie dwingen om te kijken naar een wet die reclame voor fossiele brandstoffen verbiedt. De Commissie, het dagelijks EU-bestuur, is verplicht petities serieus te overwegen die worden ingediend als Europees burgerinitiatief.

"De EU heeft al een richtlijn ingevoerd die grensoverschrijdende tabaksreclame en sponsoring verbiedt," zegt Greenpeace in een verklaring die maandag is gepubliceerd in de aanloop naar de klimaattop COP26 van de Verenigde Naties in Glasgow in november. "Nu is het tijd voor een soortgelijke wet tegen fossiele brandstofindustrieën, om de gezondheid van de planeet en onze toekomst te bevorderen."

Terug naar boven