EMA komt met oordeel over boosterprik Pfizer

AMSTERDAM (ANP) - Mag het coronavaccin van Pfizer en BioNTech ook worden gebruikt voor zogeheten boosterprikken? Daarover komt de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maandag met een oordeel.

De waakhond had eerder gezegd dat het momenteel niet nodig is om iedereen die al volledig is gevaccineerd, nog een keer in te enten. De vaccins beschermen bij verreweg de meeste mensen nog goed genoeg. Dat zegt de Gezondheidsraad in Nederland ook. Het oordeel van maandag gaat meer over de vraag of het vaccin van Pfizer en BioNTech veilig een derde keer kan worden toegediend, als de politiek toch besluit om boosterprikken te geven. Elk land kan daar zelf over beslissen en in afwachting van goedkeuring door het EMA mogen ze zich er alvast op voorbereiden.

Farmaceut Moderna heeft ook gevraagd of zijn middel kan worden goedgekeurd voor boosterprikken. Mogelijk komt het EMA maandag ook met een oordeel daarover.

In Nederland kunnen enkele honderdduizenden mensen met een ernstige afweerstoornis vanaf deze week een derde prik krijgen. De eerste twee inentingen hebben bij hen misschien nog niet goed gewerkt. Dit heeft formeel een aanvullende dosis en geen boosterprik.

