Voorzitter liberale EP-fractie Renew Europe Dacian Cioloș vertrekt

zaterdag 2 oktober 2021 , 9:24

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De leider van de liberalen in het Europees Parlement vertrekt. Onder zijn mogelijke opvolgers zijn ook twee Nederlanders. VVD-Europarlementariër Malik Azmani is tweede man van de Renew-fractie en de zeer ervaren D66'er Sophie in 't Veld deed al eens een vergeefse gooi naar het leiderschap.

De Roemeense oud-premier en voormalig Eurocommissaris Dacian Cioloș leidt Renew sinds 2019. Maar hij is vrijdag in Roemenië gekozen tot leider van zijn partij USR PLUS, waaraan hij zich nu geheel gaat wijden.

Renew, met bijna honderd zetels de vierde fractie van het Europees Parlement, moet daarom op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter. Een uitgesproken favoriet voor de opvolging heeft zich nog niet aangediend. Azmani en In 't Veld kunnen voor de opvolging in aanmerking komen en zouden volgens een Renew-bron daarvoor mogelijk ook wel voelen. Azmani heeft tegen dat hij als VVD'er aan de rechterkant van de fractie staat. In 't Veld kan het parten spelen dat ze van het slechts tweekoppige D66-smaldeel is en ze zich vooral opwerpt als voorvechter van de positie van het parlement.

Terug naar boven