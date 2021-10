Ex-leider Catalonië Puigdemont wil immuniteit terug van Hof van Justitie

vrijdag 1 oktober 2021 , 22:05

BRUSSEL (ANP/AFP) - De voormalige leider van de Spaanse regio Catalonië, Carles Puigdemont, wil dat het Hof van Justitie van de Europese Unie hem weer onschendbaarheid geeft, zodat hij niet kan worden overgeleverd aan Spanje. Puigdemont heeft immuniteit als lid van het Europees Parlement.

De politicus moet maandag in Italië voorkomen voor een zitting over zijn overlevering. Hij werd daar vorige maand opgepakt vanwege een Spaans arrestatiebevel. In juli werd zijn immuniteit voorlopig ingetrokken in afwachting van een uitspraak over de geldigheid van de onschendbaarheid door het EU-hof. Het hof zei toen dat het arrestatiebevel tot die uitspraak niet geldig is.

Puigdemont wordt in Spanje gezocht vanwege het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017. Hij was op dat moment de president van de Spaanse regio Catalonië. In een referendum, dat niet door Spanje was goedgekeurd, stemde een meerderheid van de Catalanen voor onafhankelijkheid.

Het verzoek van het juridische team van Puigdemont geldt ook voor twee medestanders van hem, Toni Comin en Clara Ponsati. De aanvraag is zo ingediend dat het weken kan duren voordat er een besluit is genomen.

