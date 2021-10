EU stelt handelsbesprekingen met Australië uit om onderzeeërdeal

vrijdag 1 oktober 2021 , 4:29

Bron: flickr/Jonathan Clay

CANBERRA (ANP/AFP/RTR) - Een lang geplande ronde van besprekingen over de vrijhandel tussen Australië en de EU is uitgesteld, zo bevestigde vrijdag zowel een Europese functionaris als de Australische minister van Handel, Dan Tehan. Het uitstel volgt op een ruzie tussen de EU en Australië over het besluit van Canberra om de aankoop van ​​Franse onderzeeërs ter waarde van ruim 30 miljard euro te annuleren.

De besprekingen, de twaalfde gespreksronde over een vrijhandelspact tussen Australië en de EU, zouden oorspronkelijk op 12 oktober plaatsvinden en zijn nu een maand uitgesteld.

Australië annuleerde vorige maand een deal met het Franse defensiebedrijf Naval Group om een ​​vloot van conventionele onderzeeërs te bouwen. In plaats daarvan laat het land ten minste acht nucleair aangedreven onderzeeërs bouwen met Amerikaanse en Britse technologie. Tevens sloot het een veiligheidspact met de VS en het VK.

Frankrijk beschuldigde daarop Australië en de Verenigde Staten ervan het in de rug te steken. Parijs riep zelfs zijn ambassadeurs terug uit Canberra en Washington. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, betwijfelde op 21 september al openlijk of de EU nog wel een handelsovereenkomst met Australië kan sluiten.

