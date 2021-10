Paspoort vereist voor reizen naar Verenigd Koninkrijk: ID-kaart niet langer voldoende

vrijdag 1 oktober 2021 , 3:30

Bron: Frontex

LONDEN (ANP) - Nederlanders die het Verenigd Koninkrijk willen bezoeken, moeten vanaf vrijdag een geldig paspoort kunnen overleggen aan de grens. Een identiteitsbewijs is door de brexit niet langer voldoende om Groot-Brittannië in te komen. Dat geldt voor vrijwel alle reizigers uit de Europese Unie.

Het Verenigd Koninkrijk stapte begin 2020 uit de EU en daarmee kwam het vrije verkeer van meer dan 500 miljoen mensen tussen het land en de 27 EU-staten tot een einde. De nieuwe paspoortplicht geldt zowel voor Engeland als Wales, Schotland en Noord-Ierland.

EU-burgers die voor 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk woonden, mogen nog wel hun ID-kaart gebruiken om de grens over te steken. Daarbij hebben zij dan wel een document nodig dat aantoont dat ze lang genoeg woonachtig zijn in het land. Grenswerkers met een vergunning van de Britse overheid kunnen tot eind 2025 een identiteitsbewijs gebruiken.

