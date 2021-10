Uitspraak over voorrang Europees of Pools recht weer uitgesteld

donderdag 30 september 2021 , 20:05

WARSCHAU (ANP/RTR) - Het Poolse Constitutioneel Tribunaal heeft een uitspraak over de vraag of Europees recht boven Pools recht gaat voor de vierde keer uitgesteld. De zaak begon in maart en de volgende zitting is nu op 7 oktober.

De nationalistische regering van Polen had het Tribunaal gevraagd zich over de zaak te buigen. Als het hof oordeelt dat de grondwet boven Europese verdragen staat, zorgt dat voor een harde botsing tussen Polen en de Europese Unie. Critici van de Poolse regering zeggen dat Polen met het uitstel de druk op de Europese Commissie wil vergroten. De regering en de commissie hebben een aantal conflicten, onder meer over lhbt-rechten en persvrijheid.

Het proces komt voort uit een conflict over de hervormingen van het rechtstelsel van Polen. Volgens de Europese Commissie wordt de onafhankelijke rechtspraak ondermijnd, terwijl Warschau claimt dat Brussel zich onterecht met de interne aangelegenheden van een lidstaat bemoeit. De Poolse premier Mateusz Morawiecki vroeg het Constitutioneel Tribunaal vervolgens uitspraak te doen over de vraag of het Europees recht boven het Poolse recht staat.

Commissaris Paolo Gentiloni van de Europese Commissie zegt dat 57 miljard euro aan coronasteun aan Polen wordt tegengehouden vanwege de zaak.

Terug naar boven