VS en Europa beloven samenwerking in handel en technologie

woensdag 29 september 2021 , 22:36

© Europese Unie, 2016. Foto: Cristof Echard

PITTSBURGH (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben afgesproken meer samen te werken om de regels en standaarden rondom cruciale technologieën vorm te geven. Ook willen ze de aanpak van belangrijke handelskwesties beter coördineren. Dat beloofden de economische machtsblokken tijdens de openingsvergadering van een nieuw samenwerkingsorgaan.

De US-EU Trade and Technology Council (TTC) kwam woensdag in Pittsburgh voor het eerst bijeen. Tijdens de vergadering werd uiteengezet hoe er samengewerkt zal worden. Dan gaat het onder meer om het screenen van potentieel vijandige buitenlandse investeringen, exportcontroles en kunstmatige intelligentie. Ook de veiligheid van toeleveringsketens voor halfgeleiders stond op de agenda.

"Wij blijven samen onze bedrijven, consumenten en werknemers beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, met name die van landen zonder markteconomie, die het wereldhandelssysteem ondermijnen", aldus de partijen in een gezamenlijke verklaring.

De TTC werd deze zomer door de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gelanceerd. Aan Amerikaanse zijde namen minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, minister van Handel Gina Raimondo en de handelsgezant Katherine Tai deel. Voor de EU zaten vicevoorzitters van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis en Margrethe Vestager, aan tafel. Ook de EU-ambassadeur in de VS, Stavros Lambrinidis, was aanwezig.

Voorafgaand aan de vergadering zei Dombrovskis dat machtsblokken hun krachten met de VS moet bundelen op het gebied van gevoelige technologieën, vooral om ervoor te zorgen dat deze niet in verkeerde handen terechtkomen. Ook moet de krachtenbundeling economieën en bedrijven beschermen tegen risicovolle investeringen. Ook is het pact nodig om in de toekomst controle uit te oefenen op gevoelige technologieën.

Hoewel China in de verklaring niet rechtstreeks werd genoemd, lijken tal van punten op de agenda van de bijeenkomst op Beijing gericht te zijn. Dan gaat het om een discussie over niet-marktbeleid dat de handel verstoort. Ook het naleven van mensenrechten werd in de verklaring nadrukkelijk genoemd.

Terug naar boven