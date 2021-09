Litouwen begint met bouw van hek aan grens met Belarus vanwege migratie

donderdag 30 september 2021 , 11:45

VILNIUS (ANP/DPA) - Litouwen is begonnen met de bouw van een 508 kilometer lang hek aan de grens met Belarus om te voorkomen dat migranten via de grotendeels onbeveiligde grens de Europese Unie binnenkomen. De regering in Vilnius meldde woensdag dat rollen prikkeldraad worden uitgelegd in Druskininkai, een kuuroord in het zuiden van de Baltische staat.

Ook in andere delen van het land worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het hekwerk. Dit hek moet 4 meter hoog worden en daarbovenop komt dan prikkeldraad als extra obstakel. De Litouwse autoriteiten verwachten dat het werk in 2022 klaar is. De kosten zijn geraamd op 152 miljoen euro.

In buurland Letland wordt ook aan een hek aan de grens met Belarus gewerkt. In de eerste fase rolt de Letse regering 37 kilometer prikkeldraad uit.

Duizenden migranten uit vooral het Midden-Oosten hebben de afgelopen maanden geprobeerd om vanuit Belarus de EU-landen Polen, Letland en Litouwen binnen te komen. Het regime van de Belarussische leider Loekasjenko laat hen ongehinderd door uit vergelding voor EU-sancties. De drie landen hebben de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet. In navolging van Letland en Litouwen heeft ook Polen aangekondigd een hekwerk te bouwen om migranten te weren.

Terug naar boven