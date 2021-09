Frankrijk: VK schendt brexitdeal met weigeren visvergunningen

woensdag 29 september 2021 , 19:46

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk houdt zich niet aan de afspraken uit de brexitovereenkomst nu het vissersboten uit de Europese Unie de toegang tot zijn territoriale wateren weigert. Dat vindt althans Frankrijk. Volgens Parijs mag de Franse visserij niet om politieke redenen door de Britten worden gegijzeld. Door de kwestie lopen de diplomatieke spanningen tussen de twee landen op. Zeker omdat de visserij altijd al een controversieel onderwerp is geweest.

Het Britse ministerie dat onder meer gaat over de visvergunningen verleende eerder twaalf van de 47 aangevraagde vergunningen van kleine boten om in Britse wateren te vissen. De andere vergunningen werden geweigerd omdat deze boten niet voldoende konden bewijzen dat zij in het verleden ook in de wateren hadden gevist, aldus het departement.

Frankrijk dreigde op zijn beurt regelgeving te blokkeren die financiële bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk in staat stelt om zaken te doen in de EU, als de Britten de brexitafspraken over de visserij niet nakomen. Eerder dit jaar zetten de landen nog oorlogsschepen in bij het eiland Jersey, na protesten over het beperken van de visserij voor Franse boten in Britse wateren.

De visserij was een van de meest omstreden onderwerpen tijdens de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de EU. Landen als Ierland, Frankrijk en Spanje wilden de werkgelegenheid in hun kustgemeenschappen beschermen, terwijl Groot-Brittannië de controle over zijn territoriale wateren probeerde terug te krijgen.

