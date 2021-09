Brussel wil toegang voor leden Belarussische regime bemoeilijken

woensdag 29 september 2021 , 13:44

BRUSSEL (ANP) - Leden van het Belarussische regime kunnen straks minder gemakkelijk naar de Europese Unie reizen, als het aan de Europese Commissie ligt. Zo wil de commissie Belarus straffen voor het doorsluizen van migranten naar de unie uit wraak voor sancties.

De president en tientallen steunpilaren komen de EU al niet in, maar ook de toegang van andere overheidsfunctionarissen moet worden bemoeilijkt, vindt de commissie. Ze richt zich op alle leden van het parlement in Minsk en van regionale besturen en parlementen, leden van officiële delegaties en de hoogste rechters van het land. Gewone burgers blijven buiten schot.

Belarus kreeg afgelopen jaar tal van strafmaatregelen opgelegd voor het bruut neerslaan van de protestbeweging in het land. Die kwam op de been rond de volgens de EU door president Aleksandr Loekasjenko gestolen verkiezingsoverwinning van een jaar geleden. Loekasjenko sloeg terug door onder anderen Iraakse migranten naar zijn land te halen en over de grens met EU-landen Litouwen, Polen en Letland te zetten. Ook maakte hij een eind aan de samenwerking met de EU om illegale migratie tegen te gaan en migranten die in de unie niet welkom zijn terug te sturen.

Loekasjenko maakt zich schuldig aan "het nieuwe verschijnsel van migrantensmokkel onder de hoede van de staat" om de orde in de EU te verstoren, stelt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson. Leden van zijn regime zouden daarom voortaan onder meer langer moeten wachten voor een visumaanvraag, meer documenten moeten overleggen en meer moeten betalen. De EU-landen moeten nog instemmen met de voorstellen van de commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

De EU-landen die aan Belarus grenzen en rechtstreeks getroffen worden gaan daarmee niet altijd goed om, vindt Johansson. De toestand van migranten die Minsk over de Poolse grens heeft gezet en daar door de Poolse autoriteiten worden tegengehouden en van hulpverleners en pers worden afgeschermd, baart haar zorgen. Zij zitten vast "in kille moerassen en sommigen laten zelfs het leven". Daarover gaat ze donderdag "openhartig" praten met de Poolse regering.

De EU kreeg van onder meer Irak gedaan dat het land geen extra vluchten meer naar Belarus laat gaan. Maar het regime in Minsk probeert nu asielzoekers uit andere landen te halen, verwacht Johansson.

