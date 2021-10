EU-top Westelijke Balkan volgende week van start

donderdag 30 september 2021 , 12:01

gewijzigd

DEN HAAG (PDC) - Op 5 oktober vindt een top tussen EU-leiders en regeringsleiders van de Westelijke Balkan plaats. Naast de EU-leiders zullen de 6 partners van de Westelijke Balkan ook deelnemen. Dit zijn Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, de Republiek Noord-Macedonië en Kosovo.

Op de top zal gesproken worden over de 'wederzijdse strategische belangen' en de investeringspaketten van de Europese gemeenschap. Er is voor de komende 7 jaar 30 miljard vrijgemaakt door de EU om te investeren in de Balkan. Hiervan bestaat 9 miljard uit subsidies en 20 miljard uit gegarandeerde leningen. Het doel hiervan is om de groei op de Westelijke Balkan te stimuleren, wat volgens de Europese Raad ook goed zal zijn voor de EU als geheel.

De top is onderdeel van de strategische agenda 2019-2024 van de Europese Raad en is een prioriteit van het Sloveens voorzitterschap van de EU. De EU-leiders zullen aan het einde van de top een gemeenschappelijke verklaring afleggen en de regeringsleiders van de betrokken landen op de Westelijke Balkan verzoeken zich hierbij aan te sluiten.

Bron: Raad van de Europese Unie

