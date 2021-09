Pensioengat vrouwen en mannen in Nederland heel hoog tov rest van de EU

woensdag 29 september 2021 , 8:24

MEDIAWATCH (NOS) - Mannen ontvangen gemiddeld veel meer pensioen dan hun vrouwelijke generatiegenoten. Komende jaren neemt dit verschil naar verwachting iets af, maar het verdwijnt komende decennia niet vanzelf. Dat meldt de NOS op basis van onderzoek van pensioendenktank Netspar. De onderzoekers pleiten voor actief beleid.

Gepensioneerde mannen ontvingen in 2018 gemiddeld 34.000 euro aan pensioengeld, vrouwen kregen gemiddeld bijna 20.000 euro. Daarmee is het Nederlandse pensioenverschil ruim 40 procent, na Cyprus het grootste van de Europese Unie. In veel andere EU-landen nam het verschil tussen mannen en vrouwen bovendien af, terwijl het in Nederland vrijwel stabiel bleef.

Terug naar boven