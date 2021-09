Eurocommissaris: tijd dringt voor oplossing staalconflict met VS

dinsdag 28 september 2021 , 18:59

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De tijd dringt voor de Verenigde Staten en de Europese Unie om het geschil over Amerikaanse staal- en aluminiumheffingen op te lossen. Dat heeft verantwoordelijk eurocommissaris Valdis Dombrovskis gezegd.

"Om interne besluitvormingsprocedures in de EU mogelijk te maken, hebben we echt al begin november een overeenkomst nodig", liet hij weten in een interview op Bloomberg TV. "De tijd raakt in zekere zin op", aldus Dombrovskis die daarmee de druk op de Amerikanen lijkt op te voeren.

Het conflict stamt uit de periode dat president Donald Trump aan de macht was. Hij voerde in het voorjaar van 2018 importheffingen in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit vrijwel alle landen ter wereld. De EU sloeg terug met vergelijkbare maatregelen. Maar in mei schortte Brussel een beoogde verhoging van de strafheffingen op tot begin december. Als er niet tijdig een oplossing komt, gaat die verhoging alsnog door.

