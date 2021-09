ECB-preses waarschuwt voor overdreven reactie op inflatieschok

dinsdag 28 september 2021 , 15:49

SINTRA (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) moet oppassen dat het de coronasteunmaatregelen om de economie door de crisis heen te loodsen niet te snel afbouwt in een reactie op de snel oplopende inflatie. ECB-voorzitter Christine Lagarde stelde andermaal dat de inflatiepiek tijdelijk is en dat er geen tekenen zijn dat de geldontwaarding "breed gedragen" wordt in de economie.

De groei van de consumentenprijzen in de eurozone bedraagt momenteel 3 procent. Dat is een procentpunt boven het streefcijfer van de ECB. De verwachting is dat de inflatie nog verder zal oplopen alvorens de situatie weer normaliseert. De ECB verwacht dat de inflatie in 2023 gemiddeld op slechts 1,5 procent uitkomt.

Volgens Lagarde, die sprak op het ECB-forum in Portugal, is de belangrijkste uitdaging nu om niet overdreven te reageren op de prijsstijgingen die volgens haar geen invloed zullen hebben op de middellange termijn. "Zodra deze pandemie-effecten voorbij zijn, verwachten we dat de inflatie zal afnemen", zei ze. Lagarde stelde dat de helft van de totale inflatie momenteel te wijten is aan de oplopende energieprijzen.

Hogere inflatie dreigt nu de economische groei te beperken. De oplopende prijzen zorgen ervoor dat bedrijven de kosten doorberekenen. Consumenten aarzelen op hun beurt om geld uit te geven. Het herstel van de economie van Europa heeft de laatste tijd al aan kracht verloren door problemen in de toeleveringsketen en een vertraging in de dienstensector door de invoering van zwaardere coronamaatregelen na een aanvankelijke opleving van het virus.

Beleidsmakers bij de ECB verwachten dat de economische groei zal aanhouden, waarbij de steunmaatregelen volgend jaar kunnen worden afgebouwd. Daarover wordt in december meer bekend. Het noodprogramma van de ECB van bijna 1,9 biljoen euro voor het opkopen van obligaties loopt eind maart af.

