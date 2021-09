Nog drie Poolse regio's zijn geen 'lhbt-vrije zone' meer

dinsdag 28 september 2021 , 8:25

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/AFP) - Drie Poolse regio's hebben maandag verklaard geen 'lhbt-vrije zone' meer te zijn. De regio's Krakau, Rzeszów en Lublin sluiten zich aan bij Święty Krzyż dat dit vorige week donderdag deed omdat de Europese Unie had gedreigd met het stopzetten van subsidies.

In Polen hadden ongeveer honderd regio's zichzelf vrij verklaard van invloeden van de lhbt-gemeenschap. Lhbt staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. De Europese Commissie vindt dat discriminatie en heeft dus gedreigd met sancties.

De regio's die de verklaring in eerste instantie ondertekenden zijn voornamelijk streng katholieke conservatieve gebieden. De voorzitter van de commissie noemde deze gebieden eerder zones zonder menselijkheid.

Momenteel is nog 16,5 procent van het Poolse grondgebied een zelfverklaarde 'lhbt-vrije zone'. "Deze zones zouden nooit mogen bestaan in Polen", zegt lhbt-mensenrechtenactivist Bart Staszewski. "Met onze geschiedenis moeten we vooropgaan bij het accepteren van mensen."

