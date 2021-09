SPD-leider Scholz: Brits chauffeurstekort komt door brexit

maandag 27 september 2021 , 13:20

Bron: © European Union, ??

BERLIJN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het grote gebrek aan vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk komt vooral door de brexit. Dat heeft de leider van de Duitse sociaaldemocratische SPD Olaf Scholz gezegd. De SPD is winnaar van de Duitse parlementsverkiezingen en Scholz lijkt de nieuwe bondskanselier te gaan worden.

Scholz reageerde op een vraag van een Britse verslaggever over de chauffeurstekorten, waardoor veel tankstations in het Verenigd Koninkrijk zonder brandstof zitten. "Het vrije verkeer van werknemers is deel van de Europese Unie", stelde Scholz. "We hebben hard gewerkt om de Britten te overtuigen de unie niet te verlaten. Ze hebben anders besloten en ik hoop dat ze de problemen die daardoor zijn ontstaan kunnen managen." Hij adviseerde de Britse overheid om de arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren om zo het beroep aantrekkelijker te maken.

Inmiddels overweegt premier Boris Johnson het leger in te zetten om te helpen bij het terugdringen van de brandstoftekorten. In grote steden in het Verenigd Koninkrijk zijn er inmiddels steeds meer tekorten bij tankstations. Automobilisten zijn massaal aan het hamsteren geslagen, met lange rijen bij tankstations tot gevolg.

Afgelopen weekend besloot Johnson al om op korte termijn duizenden visa te gaan verstrekken aan buitenlandse truckers om zo de tekorten aan chauffeurs te verlichten. Londen heeft ook bepaalde concurrentieregelgeving opgeschort waardoor bedrijven onderling meer informatie kunnen uitwisselen om zo beter de brandstoftekorten tegen te gaan. Daardoor kunnen locaties met de grootste prioriteit makkelijker worden bevoorraad.

De branchevereniging van Britse pompstationhouders zei maandag dat in grote steden steeds meer pompen droogvallen, soms wel 90 procent. Grote oliebedrijven als BP hebben al locaties moeten sluiten vanwege de tekorten. Ook zijn er beperkingen ingevoerd rond de hoeveelheid brandstof die automobilisten kunnen tanken.

De Britse milieuminister George Eustice zei dat de brandstoftekorten vooral zijn ontstaan omdat mensen nu veel benzine of diesel aan het kopen zijn terwijl ze die eigenlijk niet nodig hebben. Hij denkt als de rust eenmaal is wedergekeerd het probleem snel voorbij zal zijn.

