Hofvijver september 2021: Duitsland, Frankrijk & State of the Union

maandag 27 september 2021 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - 'Of het streven naar autonomie iets te maken heeft met de ziel van Europa waag ik te betwijfelen. Op zoek naar die ziel zou ik beginnen bij de waarden waarop de EU zich baseert. En die ziel is zoek wanneer we het gebrek aan solidariteit bij de opvang van vluchtelingen zien of de schendingen van de rechtsstaat in een groeiend aantal lidstaten.' Dat is de belangrijkste conclusie van Jan Marinus Wiersma in zijn analyse over de State of the Union. Zijn analyse verscheen vandaag in het septembernummer van de maandelijkse Hofvijver van het Montesquieu Instituut.

In de Hofvijver recenseert Mendeltje van Keulen bovendien het boek 'Sluiproute Brussel: De Europese Lobby voor de bv Nederland' van Lise Witteman en schetst daarbij een duidelijk beeld van de dynamiek tussen journalisten, lobbyisten, nationale en EU politici in Brussel.

Een analyse van de EU is echter niet compleet zonder te focussen op nationale politieke ontwikkelingen binnen belangrijke lidstaten. Wiebke Pittlik en Georgi Verbeeck duiden daarom de uitkomst van de Duitse verkiezingsuitslag en menen dat 'de twee kleinere partijen ... als 'king maker' zullen kunnen optreden.' Daarnaast blikt Niek Pas vooruit op de Franse nationale verkiezingen in 2022 en beschrijft Franco Peirone het Italiaanse politieke systeem als onderdeel van de serie 'Dualisme over de Grens'.

Dit en meer Europese onderwerpen in de laatste editie van De Hofvijver.

