Stembureaus voor de bondsdagverkiezingen geopend in Duitsland

zondag 26 september 2021 , 9:44

gewijzigd

Bron: Wikipedia / Rama

BERLIJN (ANP) - In Duitsland zijn om 08.00 uur de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen die het einde inluiden van de regeringsperiode van bondskanselier Angela Merkel. Zo'n 60,4 miljoen kiezers moeten beslissen welke partij het voor het zeggen krijgt in het EU-land met de grootste bevolking en de grootste economie.

Zo'n 2,8 miljoen Duitsers krijgen voor het eerst in hun leven de mogelijkheid om te gaan stemmen. Jonge kiezers kunnen zich vermoedelijk niet of nauwelijks een andere leider herinneren dan Merkel. Die bestuurde haar land de afgelopen zestien jaar en stopt na deze verkiezing als bondskanselier.

Kiezers kunnen terecht bij zo'n 60.000 stemlokalen en hebben veel keuze. Aan de verkiezingen doen 47 partijen mee, een aantal dat volgens Duitse media niet meer is gezien sinds de hereniging van Duitsland.

Daarnaast is 33 procent van de kandidaten een vrouw en dat is eveneens een record. Duitsland telt ook meer vrouwelijke dan mannelijke stemgerechtigden: 31,2 miljoen tegenover 29,2 miljoen.

De twee voornaamste kanshebbers om Merkel op te volgen zijn evenwel mannen. Haar partijgenoot Armin Laschet, de CDU-leider en deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, en minister van Financiën Olaf Scholz van de centrumlinkse SPD gaan met hun partijen aan kop in de peilingen.

De opkomst bij verkiezingen in Duitsland is traditioneel hoog in vergelijking met andere landen. Bij de parlementsverkiezing in 2017 ging meer dan 76 procent van de kiezers stemmen. Dit jaar wordt vanwege de coronapandemie gerekend op een recordaantal poststemmen.

Duitsers kunnen tot 18.00 uur stemmen. Direct daarna worden exitpolls verwacht. De SPD ging kort voor de verkiezing nog nipt aan kop in de peilingen, maar het conservatieve blok van zusterpartijen CDU/CSU was de partij tot een paar procentpunt genaderd.

De uiteindelijke winnaar krijgt naar verwachting niet genoeg zetels om alleen te kunnen regeren. Dat betekent dat een coalitie gevormd moet worden met minstens één en waarschijnlijk twee andere politieke partijen.

De peilingen doen vermoeden dat De Groenen de derde partij van Duitsland gaat worden. Scholz heeft al laten blijken een coalitie met die milieupartij wel te zien zitten. Zijn centrumlinkse SPD zat de afgelopen jaren in een coalitie met de conservatieve CDU/CSU.

Ook de liberale FDP en de rechts-populistische AfD komen naar verwachting weer in het parlement. Dat is minder zeker voor de socialistische Die Linke. Die zou volgens een recente peiling kunnen rekenen op 5 procent van de stemmen en dat is precies de kiesdrempel.

