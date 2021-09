Europese Unie beschuldigt Rusland van cyberaanvallen

vrijdag 24 september 2021 , 13:19

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie beschuldigt Rusland van gerichte cyberaanvallen in meerdere lidstaten. De 27 EU-landen eisen dat de "kwaadaardige activiteiten" onmiddellijk stoppen en roepen Moskou op zich verantwoordelijk op te stellen. De EU overweegt stappen, laat buitenlandchef Josep Borrell weten in een verklaring.

Een Russische groep met de naam Ghostwriter, die bekendstaat om het verspreiden van desinformatie, wordt verantwoordelijk geacht voor cyberaanvallen op parlementsleden, regeringsfunctionarissen, politici, journalisten en maatschappelijke organisaties. De hackers zoeken toegang tot computersystemen, persoonlijke accounts en gegevens.

Ghostwriter is onder meer actief in Duitsland. De Duitse justitie opende eerder deze maand onderzoeken naar cyberaanvallen op Duitse politici waarbij vermoedelijk Russische inlichtingendiensten waren betrokken. De militaire inlichtingendienst GROe zou een rol spelen bij de hacks. Kort voor de verkiezingen in Duitsland werden parlementariërs van regeringspartijen CDU/CSU en SPD bespioneerd, aldus de Duitse autoriteiten.

De Europese Unie strafte eerder een groep hackers die zou werken voor de GROe voor het inbreken op het computernetwerk van de Duitse Bondsdag in 2015. Er werden gegevens gestolen en zelfs het e-mailaccount van bondskanselier Angela Merkel was niet veilig.

