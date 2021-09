Metaalbedrijven: energiecrisis zit groene ambitie EU in de weg

vrijdag 24 september 2021 , 8:14

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De groene ambities van de Europese Unie zouden "ontspoord kunnen raken" door de energiecrisis. Daarvoor waarschuwen metaalbedrijven. Als elektriciteit te duur wordt is het minder aantrekkelijk om over te stappen op elektriciteit in plaats van kolen voor producenten van bijvoorbeeld aluminium. Daarmee zou de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn ondermijnd kunnen worden.

Ook kunnen bedrijven beslissen zich in goedkopere regio's te vestigen. Eurometaux, waar enkele van de grootste metaalproducenten als Glencore, Rio Tinto en Norsk Hydro lid van zijn, stuurde een brief naar de Europese Commissie nu de oplopende energieprijzen bedrijven ertoe dwingen om hun productie te verlagen. Ze vragen ook om verdere steun voor de sector, bijvoorbeeld door meer regulering bij de handel in verplichte emissierechten die ze moeten kopen zodat ze broeikasgassen mogen uitstoten. Dat zou mogelijk voorkomen dat de prijzen van deze rechten te hard oplopen. Verder zouden richtlijnen voor overheidssteun eenvoudiger moeten zijn.

Zinkproducent Nyrstar zei donderdag dat het de productie van een grote fabriek in Nederland tijdens de piekuren stillegt. Dat toont aan dat de pieken in de stroomprijzen ook de metaalbevoorrading in gevaar brengen. Voor regionale aluminiumproducenten kunnen de elektriciteitskosten oplopen tot 2000 euro per ton, wat neerkomt op ongeveer 80 procent van de totale prijs van het basisproduct, aldus Eurometaux.

