Minder nieuwe bedrijfswagens in EU door chiptekorten

vrijdag 24 september 2021

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie, zoals vrachtwagens, bussen en bestelbusjes, is in de maanden juli en augustus gedaald ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA daalde de verkoop met ruim 12 procent in juli tot en bijna 6 procent in augustus. De auto-industrie kampt al maanden met tekorten aan computerchips.

In de maand juli werden er in totaal 148.178 nieuwe bedrijfswagens verkocht, een daling van 11,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Een maand eerder steeg de verkoop nog met ruim de helft meer ten opzichte van een jaar terug. In augustus betrof de daling 5,4 procent en werden in totaal 119.525 nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht.

Er werden met name minder busjes verkocht, terwijl de vrachtwagens en bussen het beter deden dan dezelfde periode vorig jaar. Door het economisch herstel van de coronacrisis nam de verkoop van bedrijfswagens tot juli steeds toe, maar nu registreerde ACEA voor het eerst dit jaar twee maanden op rij een daling. De sterkste vraag kwam in de maanden juli en augustus net als voorgaande maanden uit Centraal-Europa. Daarentegen daalde de verkoop van nieuwe bedrijfswagens in belangrijke West-Europese markten zoals Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

Hoewel de verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen in Nederland in juli nog heel licht toenam (plus 0,2 procent) tot 5866 nieuwe bedrijfsvoertuigen, werden in augustus maar 4617 bedrijfswagens verkocht, een daling van ruim 17 procent.

Ondanks de zwakke zomermaanden werden in de eerste acht maanden van het jaar in totaal bijna 1,3 miljoen nieuwe bedrijfswagens verkocht. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. In deze periode stegen de verkopen binnen de grote EU-automarkten met een minder snel tempo in vergelijking met de eerste helft van dit jaar. In Italië en Frankrijk stegen de verkopen het meest, in Spanje en Duitsland het minst.

