Marechaussee focust op illegale migranten vanuit Belarus

DEN HAAG (ANP) - De Marechaussee focust op luchthavens en aan de Nederlandse grenzen op illegale migranten die via Belarus asiel zoeken in Nederland, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NOS. Aanleiding is een verwachte stroom van mensen die voornamelijk uit het Midden-Oosten komen, waaronder Irak. Ze worden volgens de woordvoerder eigenlijk de Belarussische grens over geduwd naar de EU.

Belarus "heeft als het ware de grenzen richting Europa opengezet", aldus de Marechaussee. Waar eerst vanuit Belarus via Litouwen werd geprobeerd de EU binnen te komen, gaat er nu een nieuwe migrantenroute via Polen. Die route wordt ook gekozen omdat de EU de grenscontroles bij Litouwen half juli heeft aangescherpt nadat in één week ruim achthonderd mensen illegaal de grens overstaken. Reden voor Frontex, de Europese grensbewakingsautoriteit, om daar honderd extra mensen in te zetten. Nederland leverde zes mensen en een aantal voertuigen. Alsnog registreerde Frontex in augustus 4116 pogingen om illegaal Litouwen binnen te komen.

Polen controleert nog zijn eigen grenzen, maar mogelijk gaat Frontex in de toekomst ook daar ondersteunen als het land de bewaking niet meer alleen aankan. De Poolse grenswacht hield afgelopen zaterdag nog 324 mensen tegen die probeerden vanuit Belarus het land in te komen. Duitsland heeft al aangeven "enkele tientallen mensen" te zien die vanuit Polen het land binnenkomen, aldus de Marechaussee. "Dus wij zijn weer scherp op mensen die vanuit daar door naar Nederland komen."

De extra focus op de nieuwe reisroute houdt in Nederland geen extra inzet van mensen in, maar steekproefsgewijze controles aan de grenzen en op luchthavens. "Dat doen we nooit willekeurig, maar op basis van informatie", in dit geval informatie over de nieuwe reisroute. Normaal wordt het paspoort van mensen die binnen de EU reizen niet gecontroleerd in Nederland.

Tot nu toe heeft de Marechaussee twee migranten onderschept. "Die hebben asiel aangevraagd in Nederland, dus die gaan de asielprocedure in." De woordvoerder geeft die aanvraag echter weinig kans, aangezien volgens regelgeving asiel aangevraagd moet worden in het land waar iemand de EU binnenkomt, in dit geval Polen.

