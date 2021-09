EU-klimaatdienst: Recorduitstoot door megabranden van afgelopen zomer

dinsdag 21 september 2021 , 12:42

Bron: Cameron Strandberg

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Enorme natuurbranden bij de Middellandse Zee, in Noord-Amerika en Siberië hebben deze zomer geleid tot een recorduitstoot van broeikasgassen. Door het vuur belandde in juli 1,3 miljard metrische ton koolstofdioxide in de atmosfeer en een maand later nog eens 1,4 miljard metrische ton, meldt EU-klimaatdienst Copernicus.

Een metrische ton is duizend kilo. Nooit eerder is op het noordelijk halfrond in de zomer zo'n hoge uitstoot gemeten. Ongeveer een derde daarvan is veroorzaakt door branden in Rusland, waar branden enorme gebieden in de as hebben gelegd.

Deskundigen waarschuwen al langer dat de opwarming van de aarde kan leiden tot meer natuurbranden. Wat deze zomer opviel als ongebruikelijk was het aantal branden, de omvang van de getroffen gebieden en de intensiteit en duur van de branden, zei een expert van Copernicus, Mark Parrington.

Grote branden vielen de afgelopen maanden samen met ongekende hittegolven, onder meer in Turkije. Daar vielen deze zomer ook zeker negen doden door het natuurgeweld.

