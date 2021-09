OESO: groei wereldeconomie iets minder sterk dan eerder gedacht

dinsdag 21 september 2021 , 12:30

PARIJS (ANP/AFP) - De wereldeconomie zal dit jaar iets minder hard groeien dan eerder gedacht, vooral door een minder sterke groei van de Amerikaanse economie. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. De economie van de eurozone groeit juist weer sterker dan eerder voorzien, aldus de OESO die spreekt van een "onevenwichtig herstel" van de coronapandemie in de wereld.

De wereldeconomie zou dit jaar met 5,7 procent moeten groeien, denkt de OESO. In mei werd hier nog op 5,8 procent gerekend. Voor 2022 wordt een vooruitgang voorspeld met 4,5 procent tegen 4,4 procent bij de eerdere raming.

De groeiverwachting voor de Verenigde Staten werd voor dit jaar verlaagd naar 6 procent, van een eerdere prognose van 6,9 procent voor 's werelds grootste economie. Die zwakkere groei heeft onder meer te maken met de opmars van de Delta-variant van het coronavirus in het land. Ook wijst de OESO op de problemen in de toeleveringsketen.

Voor de eurozone rekent de organisatie nu op een plus dit jaar van 5,3 procent. Hier werd eerder 4,3 procent voorzien. De groeiraming voor China blijft onveranderd op 8,5 procent.

De denktank stelt dat grote verschillen in de vaccinatiepercentages tussen landen bijdragen aan het ongelijke economische herstel van de crisis. Het herstel verloopt daardoor vooral in opkomende landen langzamer. Het is daarom van groot belang dat ook armere landen voldoende toegang krijgen tot middelen om op grote schaal te vaccineren, aldus de OESO.

