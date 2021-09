Europese ministers solidair met Frankrijk in rel over onderzeeërs

dinsdag 21 september 2021 , 8:25

Bron: Wikimedia / Ssolbergj / CC-BY-SA-3.0, GFDL

NEW YORK (ANP/AFP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben hun steun uitgesproken voor Frankrijk in het diplomatieke conflict over de aanschaf van onderzeeërs. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd, nadat de Europese ministers elkaar hebben ontmoet op de top van de Verenigde Naties in New York.

De EU-buitenlandministers bogen ze zich over de nieuwe veiligheidsalliantie AUKUS tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Als gevolg daarvan loopt Frankrijk een deal mis om voor 30 miljard euro aan onderzeeërs te gaan leveren aan Australië, zoals eerder de bedoeling was. De Australiërs kozen uiteindelijk, als onderdeel van AUKUS, voor nucleair aangedreven Amerikaanse onderzeeboten.

"De ministers hebben zich duidelijk solidair verklaard met Frankrijk", zei Borrell. De aankondiging van AUKUS druist volgens hem in tegen eerdere oproepen tot meer samenwerking met de Europese Unie in de zogeheten Indo-Pacifische regio.

