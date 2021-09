Verenigde Staten gaan gevaccineerde reizigers uit EU toelaten

maandag 20 september 2021 , 17:56

gewijzigd

Bron: European Union, 2021 / Adam Berry

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn vanaf "begin november" welkom in de Verenigde Staten, aldus het Witte Huis. Het strenge reisbeleid dat aan het begin van de coronapandemie werd ingevoerd, wordt versoepeld. Reizigers moeten zich na aankomst wel laten testen en een mondkapje dragen.

Afreizen naar de VS is momenteel vrijwel onmogelijk voor mensen die geen Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning hebben. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor directe familieleden.

Brussel en Londen versoepelden eerder al de reisbeperkingen voor reizigers vanuit de VS, maar andersom bleef de versoepeling voor reizigers vanuit de EU en het VK uit. Later werden de niet-essentiële reizen uit de VS weer aan banden gelegd. De VS staan al achttien maanden geen niet-noodzakelijke reizen vanuit de Europese Unie toe. EU-ambassadeur Stavros Lambrinidis in Washington liet weten de afgelopen tijd hard te hebben gelobbyd tegen het inreisverbod.

De Amerikaanse autoriteiten verlengden ondertussen het verbod op niet-essentiële reizen over land vanuit Canada en Mexico tot 21 oktober.

Terug naar boven