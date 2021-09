Polen moet half miljoen per dag betalen zolang kolenmijn doorgaat

maandag 20 september 2021 , 15:15

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - Polen moet een half miljoen euro betalen voor iedere dag dat een omstreden Poolse bruinkolenmijn in bedrijf blijft. Het Europees Hof van Justitie legt Polen een dwangsom op om af te dwingen dat de regering in Warschau de mijn voorlopig stillegt, zoals het hof in mei opdroeg.

Polen verlengde vorig jaar opnieuw de vergunning van de bruinkolenmijn van Turów, die vlak bij de grens met Tsjechië ligt, maar bracht toen niet in kaart wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor het milieu. Omdat Warschau daarmee het EU-recht zou hebben overtreden, bracht Tsjechië de zaak voor het Europees Hof. Tsjechië dringt al jaren aan op sluiting van de mijn. Die zou het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilen.

Tsjechië had het hof om een tien keer zo hoge dwangsom gevraagd.

