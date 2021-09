EU-ministers bespreken gevolgen AUKUS-pact en duikbootruzie

maandag 20 september 2021 , 13:04

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen overleggen maandag over de gevolgen van het nieuwe veiligheidspact van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Dat is slecht gevallen bij vooral Frankrijk, dat een onderzeebootdeal met Australië in rook zag opgaan. De buitenlandministers van de lidstaten bekijken onder meer de weerslag op de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met Australië.

De EU-buitenlandministers komen altijd bijeen tussen de bedrijven door van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ditmaal buigen ze zich ook nadrukkelijk over de nieuwe veiligheidsalliantie AUKUS, zegt de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell.

De Europese Commissie en Australië zouden volgende maand aan een nieuwe ronde beginnen van onderhandelingen over een handelsakkoord. "We analyseren de impact van de aankondiging van AUKUS en wat deze impact zou kunnen zijn op dit tijdschema", aldus de commissie.

