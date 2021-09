Kabinet overwegend positief over Fit-for-55 pakket van de Europese Commissie

maandag 20 september 2021 , 12:31

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet ondersteunt het 'Fit-for-55'-pakket van de Europese Commissie. Dat liet demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Dilan Yesilgöz-Zegerius afgelopen vrijdag per brief aan de Kamer weten. Met deze reactie schaart het kabinet zich achter de Europese doelstelling, zoals omschreven in de Green Deal, om in 2030 een broeikasgasemissiereductie van ten minste 55% te hebben behaald.

In de brief geeft het kabinet aan dat binnen het Europese klimaatbeleid CO 2 -reducatie centraal zou moeten staan. Om dit te bereiken wil het kabinet vooral inzetten op het stimuleren van langjarige groene investeringen. Daarnaast staat het kabinet ook open voor discussie over nieuwe voorstellen met betrekking tot het emissiehandelssysteem (ETS). Het voorstel om emissierechten binnen de EU te kunnen verhandelen werd eerder nog als problematisch gezien door de Nederlandse regering. Ook de invoering van een koolstofheffing aan de buitengrenzen van de Europese Unie kan op steun van het kabinet rekenen.

Daarbij benadrukt het kabinet wel dat er een goede balans moet zijn tussen inspanningen van de lidstaten en de ondersteuning die zij krijgen vanuit de EU, dat alle EU-lidstaten actief moeten deelnemen, en dat mondiaal, Europees en nationaal beleid goed op elkaar moeten aansluiten. Verdere criteria van Nederlandse kant zijn uitvoerbaarheid, draagvlak bij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en bijdrage aan doelbereik. Ook moet bij nieuwe voorstellen de concurrentiekracht van de Europese economie en het gelijke speelveld zowel binnen als buiten de EU behouden worden.

Wat betreft de verschillende financiële voorstellen die genoemd worden in het 'Fit-for-55'-pakket is de Nederlandse regering terughoudend. Het liefst zou het kabinet het in 2021 in werking getreden Meerjarig Financieel Kader (MFK) niet willen openbreken om nieuwe fondsen te creëren.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

