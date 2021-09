Rutte spreekt met Johnson over Afghanistan, kwestie-Ierland en klimaat

vrijdag 17 september 2021 , 22:15

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Mark Rutte heeft tijdens een bezoek aan de Britse premier Boris Johnson afspraken gemaakt dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk samenwerken om mensen terug te halen uit Afghanistan. De situatie in het land was vrijdagavond een van de hoofdthema's van de ontmoeting. Ook Brexit, de klimaattop COP26 en internationale politiek kwamen in "hele goede gesprekken" ter sprake.

De Nederland zal samen optrekken met de Britten om te kijken hoe via de VN-organisaties UNHCR en IOM mensen in het land geholpen kunnen worden, aldus Rutte. Maar met de Britten wordt ook nog gekeken of de landen zelf nog iets in Kabul en de rest van Afghanistan kunnen betekenen. "Maar dat is niet iets wat je niet morgen kan organiseren omdat de situatie daar natuurlijk gevaarlijk is, volatiel is. Dat is een wens die we hebben, maar dat is niet een-twee-drie georganiseerd."

Rutte heeft met Johnson ook over de Brexit gesproken. Er is gezocht naar oplossingen voor praktische problemen, bijvoorbeeld met het vervoer tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat is een van de gevoeligste kwesties rond het vertrek van de Britten uit de Europese Unie omdat Ierland wel lid is gebleven van de EU. "Dat vind ik mooie puzzels, dat vindt Johnson mooie puzzels."

De twee premiers hebben ook benadrukt hoe belangrijk het is dat Europese landen "op het gebied van buitenlandse politiek, en ook op het gebied van defensie" blijven samenwerken. De crisis in Afghanistan en de positie van de Verenigde Staten hebben het belang daarvan volgens Rutte alleen maar onderstreept. Hij benadrukte vergelijkbare gesprekken te voeren met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron.

Terug naar boven