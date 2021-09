VS en EU willen wereldwijde methaanuitstoot fors omlaag brengen

vrijdag 17 september 2021 , 20:27

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en de Europese Unie werken samen om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan fors omlaag te brengen. Dat maakte de Amerikaanse president Joe Biden bekend in aanloop naar de internationale klimaattop COP26 in Glasgow.

"We zetten ons met de Europese Unie en andere partners in voor een wereldwijd initiatief om te zorgen dat de internationale methaanuitstoot in 2030 minstens 30 procent lager ligt dan in 2020", zei Biden tijdens een digitale top met negen wereldleiders. Zo kan de opwarming van de aarde volgens hem flink worden afgeremd en het zou goed zijn voor de volksgezondheid.

Biden heeft landen opgeroepen om maximale ambitie te tonen op de aankomende klimaattop. Hij noemde het streven om de methaanuitstoot met bijna een derde te verlagen "ambitieus, maar realistisch". De Europese Unie heeft nog niet gereageerd op de door Biden gepresenteerde doelstelling.

Methaan komt onder meer vrij in de veehouderij, de rijstteelt en bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

