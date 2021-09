Conferentie over de Toekomst van Europa: eerste burgerpanels van start in Straatsburg

vrijdag 17 september 2021 , 11:05

DEN HAAG (PDC) - Vandaag beginnen de eerste bijeenkomsten van de Europese burgerpanels als onderdeel van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De zogenoemde '200-citizen meeting' zal drie dagen duren en vindt plaats in het Europees Parlement in Straatsburg.

Gedurende meerdere sessies zullen de deelnemers die afkomstig zijn uit alle EU-lidstaten werken aan ontwerpaanbevelingen over verschillende onderwerpen. De eerste '200-citizen-meeting' zal vooral in het teken staan van thema's economie, sociale rechtvaardigheid, onderwijs en werkgelegenheid, cultuur en sport, en digitale ontwikkeling.

De discussie binnen de burgerpanels zal gevoerd worden op basis van bijdragen van burgers uit de gehele EU die verzameld zijn op een meertalig digitaal platform. Daarnaast beschikken zij over de ondersteuning van academici die gedurende de sessies presentaties zullen geven.

De uitkomsten van verschillende burgerpanels zullen gedeeld worden tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering van de Conferentie over de Toekomst van Europa die gepland staat voor 22 en 23 oktober.

